Gli importanti accordi stipulati con l'Inter nelle scorse settimane, che hanno permesso alla società nerazzurra di realizzare sostanziose plusvalenze utili al rispetto del fair play finanziario imposto dall'Uefa, potrebbero regalare al Genoa uno dei protagonisti del mondiale di Russia.



Uno dei sogni di Enrico Preziosi sarebbe infatti quello di portare in rossoblù Maxiliano Meza, trequartista dell'Independiente e della nazionale argentina che al Grifone andrebbe a ricoprire quel ruolo di supporto alla prima punta tanto cercato dai liguri.



Intervistato da Radio Crc il procuratore di Meza, Sergio Carrizo, ha spiegato come il club di Avellaneda abbia già ricevuto nei giorni scorsi ben tre proposte dall'Italia per cedere il proprio giocatore più rappresentativo. Tra queste ci sarebbe anche quella dell'Inter, disposta a sborsare i 12 milioni necessari per coprire la sua clausola di rescissione per poi girare il 26enne in prestito ad un club amico, permettendogli di ambientarsi nel calcio europeo. Se davvero i nerazzurri dovessero riuscire a battere la concorrenza, il Genoa sarebbe certamente una delle società favorite per il concretizzarsi di tale ipotesi.