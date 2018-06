I frequenti contatti degli ultimi giorni tra Inter e Genoa lasciano supporre un intricato scenario di mercato lungo il sempre caldo asse Genova-Milano.

Le due società, da tempo alleate in fatto di scambio di calciatori, starebbero lavorando ad un'operazione vasta e complessa che avrebbe aspetti più di natura economica che non tecnica.



Ai rossoblù interesserebbero due giovani appartenenti al vivaio interista, il portiere Ionat Radu e il centrocampista Xian Emmers, e secondo l'edizione genovese di Repubblica sarebbero disposti a versare entro il 30 giugno nelle casse nerazzurre ben 8 milioni di euro per aggiudicarsi i cartellini di entrambi e consentire alla società meneghina di incamerare quattrini preziosi per rispettare con l'Uefa gli accordi sul fair play finanziario. Successivamente, con l'inizio di luglio, sarebbe l'Inter a versare a sua volta la medesima cifra ai rossoblù acquistando un calciatore del Grifone, con ogni probabilità il giovane Eddie Salcedo, già vicinissimo alla Beneamata un anno fa.