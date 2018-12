Riprende quota in casa Genoa un'ipotesi di mercato già ventilata alcune settimane fa.



L'indiscrezione pubblicata ieri da La Nazione di un interesse della Fiorentina per Gianluca Lapadula starebbe spingendo la dirigenza rossoblù a chiedere in cambio il pari ruolo Cyril Thereau.



Sia il francese che l'italo-peruviano, del resto, sono reduci da una prima parte di stagione da emarginati all'interno delle rispettive rose ed entrambe appaiono da tempo sulla lista dei partenti. Scambiarsi la casacca potrebbe essere una soluzione positiva per le esigenze sia dei giocatori che dei due club.