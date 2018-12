Genoa-Fiorentina 0-0



Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark (14’ st Hiljemark), Rolon, Bessa (44’ st Sandro), Lazovic; Kouamé (38’ st Favilli), Piatek. All. C. Prandelli.



Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (21’ st Ceccherini), Pezzella, Milenokovic, Biraghi; Fernandes (12’ st Benassi), Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Mirallas (38’ st Pjaca). All. S. Pioli.



Arbitro: D. Massa di Imperia.



Ammoniti: 23’ st Biraghi (F), 30’ st Piatek (G), 46’ st Lazovic (G)



Espulsi: 23’ st Pioli (all. F) per proteste.