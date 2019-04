Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria: "Abbiamo perso sul primo episodio clamoroso, nessuno lo ha detto. C'era un fallo clamoroso su Romero. Ma la squadra è stata in campo, ci siamo messi con un baricentro alto per rischiare qualcosa. L'espulsione? Diventa tutto molto complicato, è la terza consecutiva. Il rosso su Biraschi non c'era, fa un controllo e lui è a un metro e mezzo dall'avversario. Non è chiara occasione da gol. La classifica? Non guardiamo gli altri, i giocatori devono lottare fino all'ultimo minuto. Non dobbiamo assolutamente perdere la testa. La squadra sta in campo e deve lottare fino alla fine. Se ci manca un centravanti vero? Noi abbiamo giocatori che hanno le potenzialità per migliorare e dobbiamo farlo".