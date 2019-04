Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domenica sul campo della SPAL: "Stiamo preparando la partita per vincere, come sempre. La stiamo preparando sia a livello tattico sia a livello psicologico e nervoso. Col Torino non meritavamo di perdere. Siamo consapevoli di avere dei valori. Per noi quella di domenica è una gara fondamentale e dobbiamo provare a fare una grande prestazione contro una SPAL diventata temibile e serena. Non esistono formule magiche per risolvere il problema del gol: possiamo provare ad andare in area di rigore con più uomini e avere maggiore determinazione. Abbiamo anche problemi con gli infortuni di Favilli e Sanabria. Dopo la vittoria contro la Juventus nessuno ha pensato di poter staccare la spina: dissi subito che avremmo dovuto giocare fino all'ultima giornata per la salvezza.



Io sono carico, ma l’importante è che qui lo siano tutti, proprio tutti. In questo momento non possiamo perdere energie nel pensare alle cose fuori dal campo, come al fatto che i tifosi non entreranno allo stadio. Siamo noi che dobbiamo superare i problemi, e questo potrebbe responsabilizzarci ancora di più. Pensiamo solo a noi senza guardare i risultati degli altri. Esonero? Io non ho mai temuto esoneri, ho sempre lavorato con fiducia. Magari è strano il fatto di venire a sapere certe cose dopo voi giornalisti. Ma ne parleremo a fine stagione."