Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha parlato così di Cristian Romero, difensore argentino già "prenotato" dalla Juventus. “Cristian ha potenzialità e prospettive illimitate, per affermarsi compiutamente deve però correggere alcune cose che soltanto l’esperienza può garantire”, le parole dell'allenatore rossoblù riportate dal Corriere dello Sport: “Ad esempio deve essere più morbido nell’impostazione e meno rigido nella costruzione. E’ un ragazzo molto sicuro di sé e questo per un difensore è un bene, ma può risultare anche un difetto, soprattutto quando si misura ad alti livelli. I paragoni con altri specialisti del ruolo non li faccio perché non sono possibili: non ho mai visto un difensore di vent’anni altrettanto bravo. Dunque, il talento è un fatto, il passaggio successivo è la crescita, il completamento che può realizzarsi solo attraverso il lavoro e la disponibilità”.