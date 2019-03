I due pareggi senza reti rimediati contro Chievo e Frosinone hanno fatto storcere il naso a più di un tifoso del Genoa.



Per molti tifosi rossoblù i due punti racimolati contro le ultime della classe rappresentano altrettante occasioni perse per compiere un importante balzo in classifica, soprattutto guardando il calendario che attende il Grifone da qui a fine aprile.



Eppure, dati alla mano, il ciclo positivo aperto dal Genoa a fine gennaio e che dura da 6 partite potrebbe consentire a Cesare Prandelli di fare meglio del suo predecessore Davide Ballardini, il cui cammino ad inizio torneo fu sorprendente e ricco di soddisfazioni, pur culminando in un inspiegabile esonero.



Prima di essere malamente cacciato da Enrico Preziosi, il tecnico ravennate raccolse 12 punti in sette gare, pagando però a caro prezzo la sconfitta interna contro il Parma. Sabato pomeriggio, proprio nel capoluogo emiliano, Prandelli potrebbe tuttavia migliorare questo piccolo primato. Dalla sfida con l'Empoli in poi, la prima che affrontò Ballardini in stagione, l'ex CT ha raccolto al momento 10 punti. Il che significa che vincendo a Parma porterebbe il suo bottino personale a quota 13. Un punto in più di quanto collezionato dal Balla nello stesso arco di partite nel girone d'andata.