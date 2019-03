Nonostante non sia arrivata la tanto sospirata Vittoria contro il frosinone, quella di oggi per Goran Pandev è stata comunque una giornata speciale. Il trequartista del Genoa Infatti potuto festeggiare la presenza numero 400 in Serie A: “È un traguardo molto importante - ha detto il macedone in zona mista - devo ringraziare tutte le squadre dove sono stato e tutti gli allenatori che mi hanno fatto giocare, soprattutto la mia famiglia che mi è stata sempre accanto. Sono felice perché sono tante partite. Per un ragazzo che è venuto qua a diciotto anni, raggiungere un traguardo del genere è importante“.