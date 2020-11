Piove sul bagnato in casa Genoa. Non bastasse la brutta sconfitta rimediata ieri sera contro l'Udinese, che ha fatto scivolare il Grifone al penultimo posto in classifica, a complicare le cose per Rolando Maran arriva anche l'infortunio di Davide Biraschi.



Il capitano di serata ha dovuto abbandonare il campo con 45 minuti d'anticipo a causa di una lussazione alla spalla destra che gli ha impedito di giocare il secondo tempo della sfida con i bianconeri. Caduto a terra dopo un contrasto con Pereira, Biraschi è stato immediatamente soccorso dai sanitari rossoblù i quali hanno subito notato la dislocazione dell'arto superiore a seguito di un movimento innaturale. Con una manovra efficace ma dolorosissima, eseguita direttamente sul prato dell'ex Friuli, i medici sociali hanno riportato l'articolazione nella sua sede naturale evitando guai peggiori al giocatore, le cui urla di dolore hanno rimbombato fragorosamente nel silenzio di uno stadio quasi completamente deserto. Ovviamente, come detto, la partita del difensore romano è terminata lì, con il compagno Edoardo Goldaniga che ne ha preso immediatamente il posto.



Difficile stabilire i tempi che serviranno per rivedere Biraschi in campo. Per conoscerli bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali a cui verrà sottoposto il ragazzo nelle prossime ore. Quasi scontata, tuttavia, la sua assenza giovedì sera nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria.