Rinforzo in attacco per il Genoa, pronto ad abbracciare Denis Dragus.



Il 23enne rumeno, già transitato fugacemente in Italia nel 2020 giocando una manciata di partite in Serie A con il Crotone, arriva dallo Standard Liegi, altro club di proprietà della 777 Partners, la holding che detiene il controllo del Grifone.



Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore e domani dovrebbe sottoporsi al rituale delle visite mediche preliminare alla firma sul suo nuovo contratto.