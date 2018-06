Arriva dalla Polonia il nuovo centravanti del Genoa.



Con un vero e proprio blitz di mercato a sorpresa, il club rossoblù ha infatti praticamente chiuso la trattativa con il Cracovia per portare in Italia Krzysztof Piatek, attaccante classe 1995.



Titolare della nazionale Under 21 biancorossa, con la cui maglia ha disputato 21 gare coronandole con 5 reti, e inserito nella lista dei preconvocati per il mondiale di Russia 2018, al quale però non prenderà parte, Piatek è la classica prima punta molto fisica, forte nel gioco aereo e nel creare spazi per i compagni. Nell'ultimo campionato è andato a segno per 21 volte ma soprattutto si è guadagnato la stima del proprio allenatore suo allenatore Michal Probierz, il quale si è pubblicamente sbilanciato definendolo il nuovo Robert Lewandowski.



Su di lui qualche settimana fa aveva fatto un pensierino anche il Napoli, convinto di ripetere la buona operazione fatta con il connazionale Arkadiuz Milik un paio di stagioni fa. Il club ligure è però stato più scaltro anticipando tutti gli altri concorrenti. Il giocatore è atteso nelle prossime ore a Genova per sostenere le visite mediche e firmare il suo primo contratto con il Grifone.



L'operazione porterebbe nelle casse del club polacco circa 5 milioni di euro.