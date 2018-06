Forze fresche in arrivo da Novara per il Genoa.



Il club più antico d'Italia, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, si sarebbe aggiudicato le prestazione del giovane difensore classe 1999 Marco Bellich.



Marcatore centrale, dotato di un buon fisico ma anche in grado di lasciare il segno in zona gol, il ragazzo arriverà in prestito e verrà aggregato alla Primavera di Carlo Sabatini.