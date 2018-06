Neanche il tempo di rientrare alla base che per Davide Brivio potrebbe essere già l'ora di rifare le valige.



L'esterno lombardo di proprietà del Genoa non rientra infatti nei piani di Davide Ballardini e dopo aver concluso la sua esperienza, non troppo fortunata, in prestito all'Entella potrebbe proseguire la propria carriera ancora in Serie B. Sfruttando gli ottimi rapporti con la dirigenza rossoblu, infatti, l'Avellino vorrebbe ottenerlo a titolo temporaneo. Lo rivela il Mattino.