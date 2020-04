Il Genoa ribadisce la propria contrarietà all'eventuale ricorso ai playout per stabilire le tre squadre che retrocederanno in Serie B. Il concetto, esternato dal presidente Enrico Preziosi lo scorso 12 marzo, viene ribadito ora da un comunicato diffuso dai canali ufficiali del club rossoblù: " Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. E’ sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chiunque vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti".



La nota della società ligure sottolinea poi la volontà di terminare il campionato ma solo se ci saranno le imprescindibili condizioni di sicurezza: "L’obiettivo prioritario è superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta quella di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".