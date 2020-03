Tra i molti che ieri hanno assistito in televisione alla sfida di San Siro tra Milan e Genoa c'era anche il presidente rossoblù Enrico Preziosi.



Intercettato dal Secolo XIX a fine gara, il Joker ha espresso tutta la propria soddisfazione per il 2-1 conquistato dai suoi ragazzi nel Meazza rossonero: "Bella vittoria. Ci voleva" si è limitato a commentare l'imprenditore irpino.



Meno laconico è stato invece il suo braccio destro Alessandro Zarbano che ha parlato anche degli aspetti che hanno fatto da corollario alla gara in terra lombarda: "E' stata una vigilia particolare - ha commentato l'amministratore delegato del Grifone riferendosi all'emergenza coronavirus - Ieri (sabato, ndr) la squadra è arrivata a Milano e poi la sera è uscita la bozza per il decreto. Poi lo stop di oggi (ieri) a Parma e poi si è iniziato a giocare. I giocatori hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di maturità, sono rispettosi delle regole applicate. Noi ci atteniamo alle decisioni prese dal governo".