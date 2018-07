Andrea Pinamonti ed Alberto Cerri non sono più due obiettivi di mercato del Genoa. Ad affermarlo è stato ieri sera il presidente rossoblù Enrico Preziosi che nel corso di una lunga intervista concessa a TeleNord ha parlato della possibilità di vedere a Pegli i due giovani centravanti di proprietà di Inter e Juventus, trattati nei giorni scorsi dal Grifone: "Li abbiamo seguiti entrambi - ha ammesso Preziosi - ma ora non siamo più interessati né a Pinamonti né a Cerri. Inter e Juve hanno pretese troppo alte".



Secondo le indiscrezioni trapelate la scorsa settimana, i nerazzurri sarebbero disposti a cedere Pinamonti per non meno di 10 milioni mentre i bianconeri ne chiederebbero addirittura 5 milioni di più per Cerri. Cifre giudicate eccessive dalla dirigenza ligure per due ragazzi sicuramente promettenti ma ancora tutti da scoprire.



Prende sempre più quota quindi, l'ipotesi che ad affiancare Gianluca Lapadula e Krzysztof Piatek nel prossimo reparto offensivo di Davide Ballardini possa essere il giovane spagnolo Raul Asencio, prodotto del vivaio rossoblù reduce da un positivo anno di prestito all'Avellino.