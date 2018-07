Il Genoa punta ad un giovane attaccante per completare il proprio reparto offensivo. Un dato ormai certo, confermato a più riprese sia da Enrico Preziosi che dal suo luogotenente Giorgio Perinetti.



Una scelta tutto sommato comprensibile anche se non priva di rischi. Salutato Pepito Rossi e con Galabinov destinato verso altri lidi, l'attacco rossoblu sarà quindi totalmente affidato sulle spalle di Lapadula e Piatek. Due che per motivi diversi non danno però piene rassicurazioni alle esigenze realizzative di Ballardini. L'italoperuviano è reduce da una stagione decisamente deludente mentre il polacco varcherà per la prima volta in carriera i confini del proprio campionato e il suo reale valore resta al momento un'incognita. Ci sarebbe poi anche Pandev, che per quanto dotato di classe cristallina non è mai stato un bomber e non ha ormai più l'età per permettersi una continuità di rendimento che copra l'intera stagione.



Da qui l'esigenza di trovare una terza punta diventa quasi un obbligo. E non a caso tra i nomi affiancati al Grifone ci sono anche quelli dei baby Cerri e Pinamonti, ragazzi che peraltro i rossoblù pagherebbero a peso d'oro. Operazioni quest'ultime che appaiono però più come favori fatti a Inter e Juventus che come reali necessità del club. Per fortuna la candidatura di entrambi nelle ultime ore sembra aver perso forza a scapito dello spagnolo Raul Asencio, uno dei prodotti più promettenti del florido vivaio genoano al quale potrebbe essere data una chance dopo la bella stagione in prestito ad Avellino. Per come la vedo io la soluzione migliore per l'avvenire del Genoa. Se il ragazzo dovesse fallire l'esborso sarebbe stato minimo e comunque potresti sempre rivenderlo a qualche società di serie inferiore; viceversa se dovesse far bene avresti l'opportunità nei prossimi anni di realizzare un'importante plusvalenza, un aspetto mai secondario nel calcio attuale.