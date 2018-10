Rivelazione di questo avvio di campionato, Krzysztof Piatek continua a segnare, stupire e attirare interessi da tutta Europa. Intervistato da gianlucadimarzio.com, il presidente del Genoa Enrico Preziosi racconta la cena con la quale ha deciso di puntare sul polacco: "Era una serata tranquilla. Poi Gabriele (Giuffrida, agente che ha proposto l'attaccante, ndr) mi fece un nome: quello di Piątek. Gli dissi, come faccio con tutti, di mostrarmi i filmati. Li aveva pronti, li abbiamo guardati: è stato amore a prima vista. Al primo impatto mi è sembrato di rivedere in campo Gigi Riva: ha il tiro chirurgico, sa calciare i rigori, colpisce di testa, non esita mai, è sempre nel mezzo dell’azione e arriva primo su praticamente tutti i palloni. A chi somiglia? Lewadowski. Robert vicinissimo al Genoa nel 2010? Era tutto fatto, ma poi il suo agente creò qualche problema di troppo e non si concluse più nulla. Piatek? Ho colto la palla al balzo l’ho preso. La trattativa? È durata pochissimo, quasi nulla. Il Cracovia ci ha fatto una richiesta, noi l’abbiamo adattata un pochino alle nostre esigenze. Abbiamo trovato l’accordo in mezzo secondo. Doveva essere italiano. Sa perché? Perché per me lui è uno dei migliori non in Italia, non in Europa, ma al mondo. E Lewandowski? È già dimenticato. Se ripenso a lui e penso ora a Piątek (mi raccomando: Piontek) non mi viene altro da dire: Krzysztof è potenzialmente meglio di lui. Molto meglio".