Come riporta il sito ufficiale della FIGC, Il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche - ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, “per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro Marco Di Bello”.



La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente.