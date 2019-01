Come riferisce un'agenzia Ansa, la Procura della FIGC ha concluso le indagini sui presidente di Genoa, Napoli e Torino Preziosi, De Laurentiis e Cairo per le "dichiarazioni lesive" rilasciate nei confronti di alcuni arbitri. L'atto è stato trasmesso e nei prossimi giorni il presidente Pecoraro, trascorsi i tempi per la presentazione delle memorie da parte delle difese, comunicherà la sua decisione relativamente ai possibili deferimenti.