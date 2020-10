Sembrava poter essere il colpo a sorpresa del Genoa in questa sessione di mercato. Invece alla fine il matrimonio tra Mario Balotelli e il Grifone è saltato proprio ad un passo dall'essere celebrato.



I motivi di questa fumata nera sono stati spiegati a skysport dal presidente rossoblu Enrico Preziosi: "Balotelli era una scommessa, come sempre, ma ci sono equilibri che non vogliono essere messi a rischio. Ognuno si prende un’etichetta negli anni di lavoro e lui ha questa etichetta, visto il campionato dell’anno scorso: l’etichetta dell’irrequieto. Dopo due anni di salvezze all’ultima giornata, nello spogliatoio si voleva avere una situazione più di calma. Quindi, probabilmente, il mister e la società hanno deciso in un altro modo".