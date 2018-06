Ritorno di fiamma del Sassuolo per il difensore del Genoa Armando Izzo. Secondo Alfredo Pedullà il club emiliano, che già a gennaio cercò invano di aggiudicarsi le prestazioni del 26enne difensore campano, potrebbe presto tornare alla carica con il Grifone. Se come pare sempre più probabile Francesco Acerbi dovesse trovare l'accordo per trasferirsi alla Lazio, la società del presidente Squinzi proverebbe a sostituirlo ingaggiando l'ex Avellino, valutato 10 milioni di euro da Enrico Preziosi.



L'interesse del Sassuolo per Izzo è solo l'ultimo di una lunga serie dal momento che al difensore rossoblù stanno pensando da tempo anche Fiorentina, Schalke 04 e soprattutto West Ham. Per sostituirlo il Genoa pensa a Tonelli del Napoli.