Non bastassero i problemi di campo, con la squadra fortemente indirizzata verso la retrocessione in Serie B, per il Genoa i guai arrivano anche dal fronte societario.



L'ormai celebre querelle in essere tra la vecchia e la nuova proprietà riguardo ad alcuni disaccordi sul bilancio 2021 rischia seriamente di avere uno strascico giudiziario. Dopo la richiesta d'arbitrato avanzata nei giorni scorsi dalla 777 Partners nei confronti di Enrico Preziosi per dirimere la questione relativa ad alcune voci passive non emerse in fase di compravendita della società, l'imprenditore ha fatto la sua contromossa formalizzato un contenzioso presso il Tribunale di Milano con il quale si contestano proprie queste voci presenti nel bilancio deliberato lo scorso sabato.



Ne dà notizia Il Secolo XIX.