Le due batoste esterne rimediate dal Genoa in questo avvio di stagione non sono per nulla piaciute al presidente Enrico Preziosi. Presente ieri in tribuna all'Olimpico, così come tre settimane fa al Mapei Stadium di Reggio emilia, il numero uno rossoblù è apparso visibilmente contrariato dalla prestazione offerta dai suoi ragazzi contro la Lazio.



Tanto che secondo alcuni il Joker starebbe già pensando ad un ultimatum per Davide Ballardini. O si darà continuità ai risultati nelle prossime tre gare, quelle interne con Chievo e Parma e quella esterna con il Frosinone, oppure per il tecnico romagnolo il rischio di un esonero sarebbe tutt'altro che remoto.



Il nome in cima all'elenco dei possibili sostituti di Ballardini è sempre quello di Davide Nicola, lo stesso che circolava già la scorsa primavera, prima che l'ex allenatore di Lazio e Cagliari venisse confermato anche per la stagione successiva.



Per il momento tuttavia, almeno pubblicamente, Preziosi si preoccupa di gettare acqua sul fuoco limitando le sue esternazioni post gara ad un laconico "nessuna panchina è a rischio". Frase riportata questa mattina dal Secolo XIX che per il momento rassicura Ballardini. Al quale però urgera un rapido e repentino cambio di rotta. Soprattutto in trasferta.