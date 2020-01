Enrico Preziosi tende la mano ai tifosi del Genoa. Il giorno dopo il pesante comunicato diffuso dalle principali sigle della gradinata Nord, nel quale si preannuncia la ripresa di una pesante contestazione nei confronti del presidente rossoblu a partire da domani, il diretto interessato prova a distendere un po' i toni, non senza ribattere alle accuse dei suoi detrattori: "La faccia ce l'ho sempre messa - ha dichiarato il Joker a Il Secolo XIX - Tornare allo stadio? Non ho problemi, sarei disposto a farlo anche già da domenica ma solo se mi garantiscono che smettono di offendere me e la mia famiglia".



Dopo quasi un anno e mezzo di assenza, quindi, Preziosi potrebbe rimettere piede a Marassi. Ma soltanto ad una condizione: "Lo sapete, la contestazione per i risultati deludenti nel calcio ci sta, ma gli insulti no. Se facciamo questo patto di non belligeranza, in questo momento delicato, sono pronto tornare al Ferraris. Ma al primo insulto mio o alla mia famiglia mi alzo e me ne vado. Altrimenti preferisco continuare a stare in silenzio lavorare. E poi se la mia presenza deve creare tensione preferisco evitare: vi sembra normale che devo essere scortato dalla DIGOS?".