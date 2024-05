Genoa, Preziosi ricorda Thiago Motta: "Pronto per la Juve. Capii subito che era un grande"

Se oggi Thiago Motta è uno dei tecnici più apprezzati e ricercati del panorama calcistico non solo nazionale parte del merito è anche di Enrico Preziosi, colui che da presidente del Genoa per primo affidò una panchina all'ex centrocampista italo-brasiliano.Una scelta che all'epoca in molti non condivisero ma che oggi, in qualche modo, sembra dar ragione all'imprenditore irpino: "- ha raccontato il Joker a Tuttosport - Sono sempre stato certo delle sue doti da allenatore e

Talmente pronto da poter tranquillamente prendere in mano le redini della Juventus, il club che più di tutti sta cercando di assicurarsene le prestazioni: "Non ho dubbi. MottaSono sicuro che anche alla guida dei bianconeri farà benissimo.come Barcellona, Atletico Madrid, Inter e Psg, in cui era obbligato a vinceree ha sempre dimostrato di saperle reggere bene. Non sarà affatto un problema convivere con quelle del mondo Juve. E poi anche a Genova non erano mica leggere, si fidi: spesso le mettevo anche io a miei giocatori e allenatori…".

Preziosi ha poi spiegato perché decise di affidargli la panchina del Grifone: "Da giocatore era sempre nel vivo del gioco, in mezzo al campo: era già una sorta di allenatore.o: una persona tutta d’un pezzo, che non è mai scesa a compromessi, ma che va sempre dritta per la sua strada.Thiago è un uomo con la U maiuscola. Uno sempre schietto e diretto: ti dice le cose in faccia".Aspetti che convivono alla perfezione con la vita professionale: "quasi in maniera maniacale.Il riuscire a tirar fuori sempre il meglio dai suoi giocatori. È empatico e convincente. Sa entrare nel cuore e nella testa dei calciatori. Motta è un tipo molto esigente: pretende tanto da giocatori, collaboratori e dirigenti.Non è proprio un difetto: Motta scende poco a compressi e tira sempre dritto per la sua strada, senza ascoltare chi a volte, invece, vorrebbe solo aiutarlo. Thiago non sopporta ingerenze e intromissioni nelle scelte di campo e sul suo lavoro con la squadra".