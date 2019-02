Pronta e netta smentita di Enrico Preziosi riguardo alla voce circolata ieri circa la possibile offerta da parte di un fondo anglosassone per l'acquisto del Genoa.



Interpellato A tal proposito dal Secolo XIX il patron rossoblù si è limitato ad un laconico commento: "Un fondo? Magari! - ha esclamato il Joker - in realtà non c'è niente".



Che si tratti di una dichiarazione strategica o che realmente l'imprenditore irpino abbia detto il vero lo scopriremo nelle prossime settimane. Nel frattempo anche colui che potrebbe nascondersi dietro questa ipotetica offerta, il broker Giulio Gallazzi, smentisce qualsiasi ritorno di fiamma per il Grifone: "Non sono interessato, mi sto occupando di altre cose"'