Sono parole al miele quelle che Enrico Preziosi spende per Davide Ballardini.



Il presidente del Genoa, intervistato dal quotidiano La Provincia di Como in merito alla recente scomparsa dell'ex tecnico dei lariani Loris Dominissimi, ha tracciato un paragone proprio con il suo attuale allenatore in rossoblù: "Una persona così, rispettosa, lavoratrice, onesta - ha detto il Joker riferendosi a Ballardini - Uno che alza poco la voce. E anche con lui, alla fine, pur avendolo mandato via più volte, mi ritrovo sempre. Perché c’è un legame affettivo sincero, come era con Dominissini“.



Parole quasi anomale e per certi versi sorprendenti se si considera che il rapporto tra l'imprenditore irpino e l'allenatore ravennate è stato spesso burrascoso in passato.