Intervenuto a margine dell'evento "United for the Heart", Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato del mercato di gennaio: "Si poteva fare di più, non lo so. Ci siamo mossi in sintonia con il mister per gli acquisti".



SULLA CESSIONI - "Nessuno capisce che certe società diventano appetibili sono in una certa area regionale. Farei felice molti tifosi del Genoa".



SU ITURBE - "Io ero in Germania, ma da quanto capito ci sono stati problemi. Non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che aveva da tempo, non posso prendere un giocatore se i medici hanno dubbi".



SU CRISCITO - "Abbiamo bisogno di positività e attaccamento, ha scelto di rimanere, considerando l'amore per il Genoa".