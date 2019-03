Il Genoa deve puntare alla parte sinistra della classifica: è Questo in sostanza il diktat presidenziale pronunciato da Enrico Preziosi nei confronti dei suoi giocatori in vista del finale di stagione.



Intervistato da l'edizione odierna del Secolo XIX, il patron rossoblù ha dettato la linea da seguire nelle prossime settimane: "In settimana verrò a incontrare la squadra, farò loro i complimenti, è stata una bella vittoria ma adesso non dobbiamo fermarci. Non dobbiamo abbassare la guardia e la tensione, mi aspetto un finale all’altezza, in cui possiamo giocarcela con tutti. Mi aspetto un finale diverso da quello degli ultimi anni. Nello scorso campionato, ad esempio, abbiamo finito per perdere le ultime quattro partite".



Preziosi ha poi aggiunto: "Il decimo posto non è poi così distante, la Fiorentina ha appena quattro punti più di noi".