Ha preso il via ufficialmente questo pomeriggio la quarta avventura di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa.



Dopo essere arrivato al centro sportivo di Pegli già in mattinata e aver successivamente firmato il contratto che lo legherà ai rossoblù fino al termine del campionato in corso, il tecnico romagnolo ha diretto il suo primo allenamento sotto gli occhi vigili del patron Enrico Preziosi.



Nel mirino c'è la gara di mercoledì sera in casa dello Spezia, un derby inedito a queste latitudini per i rossoblù ha il sapore dell'ennesima sfida stagionale da non poter fallire.