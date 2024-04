Genoa, pronta la proposta per allontanare Gilardino dalla Fiorentina

Dopo essere subentrato in corsa la passata stagione ad Alexander Blessin e aver trascinato il Grifone all'immediato ritorno di Serie A, difendendo successivamente con successo la categoria nel campionato in corso senza mai essere risucchiato nella zona bassa della stessa, il tecnico di Biella ha convinto proprio tutti circa la bontà del proprio operato. Una persuasione che ha però varcato i cancelli di Villa Rostan, finendo per fare dell'ex centravantiOrmai convinti di dover salutare a fine stagione il partente Vincenzo Italiano, i viola sono alla ricerca del suo sostituto. Una ricerca che sembra condurre sulle tracce del vecchio idolo della Fiesole, il cuMalgrado la volontà della società rossoblù sia quella di proseguire il rapporto con Gilardino, alcune recenti dichiarazioni rilasciate a tal proposito da quest'ultimo stanno facendo preoccupare non poco l'ambiente genoano. Motivi che stanno spingendo la dirigenza ligure a correre ai ripari, accelerando i tempi per proporre al tecnico un prolungamento contrattuale con relativo adeguamento salariale.

e con il direttore sportivo Marco Ottolini. Le parti, secondo Il Secolo XIX, avrebbero avuto un semplice dialogo interlocutorio, nel corso del quale tuttavia il Genoa ha messo sul tavolo la propria offerta: per l'allenatore piemontese è pronto unnetti a stagione. Il triplo di quanto percepito attualmente.La palla ora passa al tecnico che tuttavia ha già fatto capire come il nodo della questione non sia prettamente economico quanto tecnico. Prima di legarsi ancora ai rossoblù Gilardino vuole conoscere ambizioni e progetti del club, soprattutto in ottica mercato.