Dopo aver preso la squadra in corsa nel dicembre 2022, subentrando all'esonerato Alexander Blessin, e averla trascinata prima al ritorno in Serie A poi a una salvezza mai in discussione, l'allenatore di Biella non conosce ancora quale sarà il suo destino da qui a un paio di mee, malgrado le immancabili dichiarazioni di facciata, per la verità non sempre diplomatiche, sulla possibilità che lo stesso possa essere prolungato non esistono certezze. Gilardino è seguito da diversi club, Torino, Monza e Fiorentina su tutti, ma anche il Grifone sembrerebbe non volerlo lasciare andar via.

Partendo da questi presupposti la dirigenza rossoblù avrebbe già predisposto la sua proposta di rinnovo da presentare al mister:In pratica il doppio di quanto percepito al momento. Una cifra che, stando a quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, sarebbe destinata a salire qualora la squadra dovesse raggiungere determinati traguardi.Il Genoa, insomma, ha fatto la sua mossa. Ora la decisione spetta solo ed esclusivamente a Gilardino.