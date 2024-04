Genoa-Gilardino: avanti piano. Prosegue sottotraccia la trattativa per il rinnovo

Tutto è ancora possibile. O almeno così sembra tra il- Arrivati a un mese dalla fine del campionato, e con il Grifone ormai virtualmente salvo,per prolungare un legame in scadenza il prossimo 30 giugno. Una situazione di stallo che ha contribuito ad alimentare le speranze di chi vorrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'ex centravanti di Milan e Parma in vista della prossima stagione. Fiorentina in primis, Torino e Monza subito dietro.Malgrado tutto sembri immobile in realtà. Anziche permetta la continuazione di un rapporto iniziato nell'estate 2022, quando Gilardino venne inizialmente chiamato a guidare la Primavera del Grifone, e che ha subìto un upgrade nel dicembre successivo, con il Violinista di Biella che ha ricevuto dalla 777 Partners il timone della prima squadra. Una fiducia ricambiata con l'immediata promozione in Serie A e il buon campionato di quest'anno.

- L'intenzione della dirigenza, più volte ribadita anche dai papaveri più alti della società rossoblù, sarebbe quella di proseguire il percorso assieme a Gilardino, a sua volta tentato dalle molte sirene che suonano alle sue orecchie. Perstando a quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, venerdì prima della sfida interna con la Lazio,che non ha portato ad alcuna decisione né in un senso, né nell'altro, ma che potrebbe rappresentare la base su cui costruire il dialogo per l'immediato avvenire. Le parti si sono infatti ripromesse di reincontrarsi a breve, prendendosi reciprocamente un po' di tempo per ragionare sul da farsi.