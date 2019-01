Non solo entrate ed uscite. Nel bel mezzo del calciomercato invernale il Genoa sta lavorando anche sul possibile riscatto di un giocatore attualmente già presente nella rosa rossoblù. Si tratta di Daniel bessa, prelevato esattamente un anno fa in prestito dal Verona ed attualmente ancora ufficialmente di proprietà del club scaligero.



Le buone prove e la grande duttilità mostrata In questa prima parte di stagione dal centrocampista italo-brasiliano hanno convinto la dirigenza del grifone ad investire su di lui, procedendo al riscatto del suo cartellino già nelle prossime settimane.