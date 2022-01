Il Genoa ha scelto. Dopo alcuni giorni di riflessione e malgrado un'iniziale nuova fiducia concessa ad Andriy Shevchenko, l'avventura del tecnico ucraino sulla panchina rossoblù è giunta al passo d'addio.



L'ex Pallone d'Oro sarà ancora formalmente la guida del Grifone per un'ultima volta, questa sera in Coppa Italia contro il suo vecchio Milan e nel suo vecchio San Siro. A prenderne il posto a partire da domani sarà il 55enne Bruno Labbadia.



Ex centrocampista di buon livello, con all'attivo anche un paio di stagioni al Bayern Monaco a metà anni 90 e una manciata di presenze con la nazionale tedesca, il tecnico nato e cresciuto in Assia ma originario del basso Lazio è atteso a Genova già nella giornata di oggi, pronto a cominciare la sua prima avventura lontano dalla Bundesliga.



Profeta convinto del 4-2-3-1, Labbadia vanta una lunga tradizione sulle panchine del massimo campionato tedesco. Dal 2008 ad oggi ha guidato Bayer Leverkusen, Amburgo (due volte), Stoccarda, Wolfsburg ed Hertha Berlino, ottenendo piazzamenti altalenanti tra le zone europee e i bassifondi della classifica ma non collezionando alcuna retrocessione.