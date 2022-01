La giornata più lunga di Andriy Shevchenko, da quando l'allenatore ucraino si è seduto sulla panchina del Genoa, si è conclusa con un nulla di fatto. Dopo un lungo vertice, durato diverse ore nel quale si è discusso del futuro tecnico della formazione attualmente penultima in classifica, la dirigenza rossoblù ha deciso di non decidere, confermando Sheva al timone della squadra.



Una conferma tuttavia tutt'altro che incondizionata. Shevchenko, capace fin qui di raccogliere appena 3 punti in 9 gare di campionato, continua a restare sotto esame e non è escluso che il suo esonero sia soltanto rimandato di qualche giorno.



Le ipotesi di un avvicendamento con Rolando Maran o con Davide Ballardini, entrambi sotto contratto con il Grifone, restano concrete anche se per il momento la società ha deciso di proseguire con l'ex centravanti del Milan. E proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari dei rossoblù, impegnati giovedì sera in Coppa Italia a San Siro, un tempo tempio delle grandi gesta di Sheva e oggi possibile capolinea della sua avventura in Liguria.