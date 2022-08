La corsa all'abbonamento da parte dei tifosi del Genoa non sembra volersi fermare.



Dopo aver sfondato il muro delle 19mila tessere sottoscritte, abbattendo contestualmente il livello raggiunto nell'ultima campagna pre-pandemia, ora l'obiettivo della società è quello di arrivare a varcare la soglia psicologica dei ventimila abbonati. Una cifra pazzesca, soprattutto se si considera che il Grifone è appena retrocesso in Serie B ma che malgrado ciò risulta essere al momento il settimo club in Italia per numero di abbonati, superato solo da società di A.



Per raggiungere il proprio scopo la dirigenza ligure ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti, formalmente chiusa con il primo impegno casalingo della stagione, quello di sabato scorso con il Benevento. I tifosi rossoblù avranno ora a disposizione altre due settimane per assicurarsi il proprio posto sugli spalti del Ferraris per ognuna delle prossime 18 partite casalinghe del Grifone. La nuova data di chiusura della campagna è stata infatti posticipata a sabato 3 settembre, giorno della gara interna con il Parma.