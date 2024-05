Genoa, prove di rinnovo per un fedelissimo di Gilardino

Genoa-Sabelli avanti assieme.Tra i variche il club rossoblù sta analizzando in questo periodo di pre-mercato ci sarebbe anche quello diIl 31enne romano andrà in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2025, ma a quanto pare il Grifone, convinto dalle buone prestazioni del laterale, starebbe pensando di allungarlo già ora. Ne dà notizia Tuttosport.Arrivato in rossoblù nell'estate 2021, dopo un periodo di difficile ambientamento culminato con il prestito semestrale al Brescia, Sabelli è diventato un punto fermo nello scacchiere di Alberto Gilardino, che ne apprezza soprattutto la sua grande duttilità tattica, potendolo schierare sia sulla corsia di destra che su quella opposta. In due stagioni e mezzo all'ombra della Lanterna il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma ha collezionato 72 presenze e un gol, arrivato contro il Bari nell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie B.

Sabelli è sposato con Roberta Vogliacco, sorella del suo compagno di squadra al Genoa Alessandro, altro giocatore al quale presto potrebbe essere proposto il prolungamento contrattuale.