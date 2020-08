Nel Genoa che verrà c'è un reparto che rappresenta un assoluto rebus: quello d'attacco.



Dei sei attaccanti avuti a disposizione da mister Nicola nell'ultima parte di stagione soltanto Goran Pandev è sicuro di continuare la propria avventura in maglia rossoblù. Tutti gli altri restano sospesi in un limbo senza certezze. A cominciare dai due più giovani, Andrea Favilli e Andrea Pinamonti. Le loro esperienze al Grifone sono state fin qui deludenti, nonostante i quasi 35 milioni di euro complessivamente investiti su di loro da Enrico Preziosi. Entrambi potrebbero partire ma solo di fronte ad un'offerta adeguata. Difficile anche la permanenza di Mattia Destro arrivato in prestito dal Bologna in scadenza di contratto e oggi ufficialmente svincolato.



Altro prestito di gennaio è stato quello di Iago Falque. Su di lui il Genoa può vantare un diritto di riscatto dal Torino sul quale si sta ragionando parecchio dalle parti di Villa Rostan. Le intenzioni della dirigenza ligure sarebbero infatti quelle di confermare lo spagnolo ma soltanto nel caso in cui i granata dovessero concedere uno sconto sui 10 milioni pattuiti otto mesi fa. Un caso analogo a quello di Antonio Sanabria, sospeso tra il Grifone e il Betis.



Qualcosa di più su tutti loro, ad ogni modo, si saprà soltanto dopo la nomina del nuovo direttore sportivo rossoblù.