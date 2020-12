Il Genoa è al lavoro per non farsi trovare impreparato dall'eventuale partenza già a gennaio di Gianluca Scamacca.



Nel caso in cui l'attaccante di proprietà del Sassuolo, seguito da Milan e Roma, dovesse terminare in anticipo il periodo di prestito in rossoblù il club di Enrico Preziosi potrebbe sostituirlo riportando a Pegli una vecchia conoscenza. Nel taccuino degli uomini mercato liguri ci sarebbero infatti i nomi di Krzysztof Piątek dell'Herta Berlino, di Christian Kouame della Fiorentina, del cagliaritano Leonardo Pavoletti e di Antonio Sanabria, oggi al Betis.



Lo scrive il Secolo XIX.