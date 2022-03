Presentatosi a Bergamo, domenica sera, con nove indisponibili, il Genoa conta di poter recuperare quasi metà di essi per il prossimo impegno di campionato.



Venerdì sera al Ferraris arriverà il Torino di Ivan Juric e Alexander Blessin, ancora alla ricerca della sua prima vittoria in rossoblù, potrà certamente riabbracciare Stefano Sturaro e Nicolò Rovella. I due centrocampisti hanno infatti scontato proprio al Gewiss Stadium il turno di squalifica rimediato dopo l'ammonizione subita in regime di diffida con l'Empoli.



Ma il mediano sanremese e il regista lombardo non saranno gli unici recuperi che il tecnico tedesco conta di annoverare. Sulla via del rientro ci sono infatti sia Silvan Hefti che Albert Gudmundsson, fuori causa contro l'Atalanta per via di lievi problemi muscolari.



Poche invece le possibilità di rivedere gli altri lungodegenti: Criscito, Vanheudsen, Ekuban, Piccoli e Cambiaso.