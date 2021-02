In Italia da qualche anno Quota 100 rappresenta il sogno di milioni di lavoratori giunti al termine del proprio percorso professionale. Dall'altro ieri però quella stessa soglia è diventata il traguardo anche per un calciatore prossimo alla pensione agonistica.



Con la doppietta messa a segno sabato sera contro il suo ex Napoli, Goran Pandev è infatti salito a quota 97 reti in Serie A. Un bottino accumulato in 17 stagioni vissute da assoluto protagonista nel nostro massimo campionato con cinque maglie differenti. Il ruolino personale del fantasista macedone conta infatti 48 reti messi a segno con la Lazio, 24 con il Genoa, 19 con il Napoli, 5 con l'Inter e uno anche con l'Ancona, all'alba della sua carriera. Il totale come detto porta a meno tre dalla tripla cifra e dall'ingresso in un'élite che comprende 83 colleghi presenti e passati del 37enne di Strumica.



Dopo aver trascinato la propria nazionale ad una storica ed impronosticabile qualificazione al prossimo campionato europeo, evento che rappresenterà anche il capolinea della gloriosa carriera di Pandev, il numero 19 rossoblù avrà nel frattempo modo e stimoli per tenersi in forma e cercare di compiere quegli ultimi tre passi che lo dividono dall'ennesimo record.