Altra uscita in vista per il Genoa.



Il club rossoblù, impegnato oltre che a rafforzare il proprio organico anche a sfoltirlo, sta trattando la risoluzione del contratto con Ivan Radovanovic.



Il centrocampista serbo, fuori rosa da settembre, potrebbe proseguire la propria carriera in Italia, dove piace alla Salernitana, oppure optare per l'Olanda, qualora decidesse di accettare la corte del Vitesse.