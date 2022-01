"Chi più spende, meno spende" recita un vecchio detto, sottolineando come per ottenere qualcosa di buono si debba necessariamente pagarlo tanto. Un proverbio che evidentemente a Genova, dove quanto a soldi sono solitamente piuttosto attenti, non sembrano però avere recepito in pieno. Almeno sulla sonda rossoblù del Bisagno.Inchiodato malinconicamente in penultima posizione in classifica, il Genoa ribalta completamente la propria posizione in. Un posizionamento d'onore, che d'onorevole tuttavia ha molto poco.In attesa e nella speranza che l'ingaggio dipossa dare i risultati auspicati sul campo, portando il Grifone lontano dalle paludi della zona retrocessione, l'arrivo del tecnico tedesco. Con l'arrivo dell'ex trainer dell'Ostenda sono infatti saliti aUn aspetto che ovviamente incide in maniera pesante sul bilancio societario. Al punto che prendendo in considerazione le cifre che i venti club di Serie A riportano a bilancio sotto la voce allenatore, il Genoa si trova addirittura in terza posizione assoluta. Il milione di euro netto all'anno garantito a Blessin fa infatti il paio con lo stipendio corrisposto asotto contratto ancora fino al giugno 2023. A questi si devono poi sommare i 2,5 milioni da corrispondere adper le prossime due stagioni e mezzo e gli 800mila spettanti afino al termine del campionato in corso.Per di più al netto di tutte le tasse negli staff di ogni allenatore. Una cifra davvero folle. Soprattutto se raffrontata con il resto del torneo, dove. Ma con risultati e soprattutto introiti neppure minimamente paragonabili a quelli dei rossoblù, capaci di superare in questa particolare graduatoria tutte le altre corazzate del nostro calcio, comprese quelle che lottano per il titolo o per un piazzamento in Europa.Tanto per capirci, l'Inter campione d'Italia e capolista attualmente garantisce al suo tecnico Simone Inzaghi 4 milioni netti a stagione, quasi uno e mezzo in meno di quanto spenda il Genoa. Napoli e Lazio ne danno tre ciascuno a Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, mentre Gian Piero Gasperini all'Atalanta ne guadagna 2,2. Più indietro ancora troviamo anche il milanista Stefano Pioli, con 2 milioni di ingaggio, e Vincenzo Italiano che dalla Fiorentina ne percepisce 1,2.Purtroppo per il Genoa il costo del lavoro alla voce allenatori non è proporzionale ai punti in classifica. D'altronde se così fosse oggi non avrebbe quattro allenatori alle sue dipendenze e una difficile salvezza da inseguire.