Ivanvanovic, centrocampista che ha svolto le visite mediche per il, parla della sua prossima avventura rossoblù: "Questo è il mio primo giorno, spero che le visite vadano bene e di diventare un nuovo giocatore del club. Perché Genoa? Da un paio di sessioni di mercato il club mi cerca, sono rimasto a Verona per volere della società, ma finalmente è arrivato questo momento. Col mister non ho ancora parlato, ai tifosi dico che spero di fare tanti gol anche se non ne ho fatti tanti nella mia carriera, forza Genoa".