In una lunga intervista concessa a Sport Week il portiere del Genoa, Andrei Radu, ha raccontato se stesso, tra passato e futuro: "Il Genoa ma ha dato l’orgoglio di essere calciatore - ha dichiarato l'estremo difensore romeno - Mi ha dato quello che sognavo da piccolo. Gli sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di farmi conoscere in serie A".



Radu ha poi rivelato la tragedia che ha colpito lui e la sua famiglia quando aveva appena nove anni e perse la sorella di 14 per una grave malattia: "Il tempo delle lacrime è finito. E poi Ema è sempre con me e sono sicuro che non la sto deludendo"'



Un breve accenno infine anche alla sua decisione di giocare un altro anno con la maglia del grifone nonostante l'Inter fosse pronta a scommettere su di lui: "Sono dell’Inter, ma ho preferito restare un altro anno qua".