Il portiere del Genoa Ionut Radu ha detto la sua circa il successo dei rossoblù sul Brescia e sul debutto vincente di Thiago Motta sulla panchina del Grifone: "Il mister - ha raccontato a DAZN a fine gara - ci chiede sempre di giocare e di avere fiducia in noi stessi. È fondamentale ripartire anche dalla difesa e giocare palla a terra. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, a fine primo tempo eravamo delusi. Poi ci siamo detti che dovevamo lottare per riprendere la partita e così abbiamo fatto".



Tra le chiavi di volta dell'incontro ci sono stati i molteplici cambi di modulo adottati dal tecnico: "Abbiamo lavorato molto ma non sarò io a dire quali vorrà usare. Non voglio dare indicazioni agli avversari. Veniamo da un periodo non positivo e sapevamo che dovevamo dare una svolta alla situazione. Nel secondo tempo siamo entrati in campo convinti e abbiamo dimostrato di avere un grande cuore. Che è quello che serve per giocare con la maglia del Genoa".