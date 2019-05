Sotto un bel sole il gruppo è tornato al ‘Signorini’ per una seduta pomeridiana. Tema: preparazione della gara e palle inattive. Tra addestramenti tecnici e ripassi tattici, mister Prandelli ha diretto un allenamento intervallato da frequenti interruzioni per impartire istruzioni. Presenti a bordo campo i dirigenti. Il bollettino di giornata segnala il rientro di Biraschi. Il vice-capitano ha smaltito i postumi del trauma contusivo che lo aveva rallentato in precedenza. Per l’occasione sono stati aggregati i giovani Criscito jr., Raggio e Zvekanov utilizzati nella simulazione di partita tra maglie rosse e pettorine fluo. Dopo la seduta i giocatori hanno raggiunto la sede del ritiro dove, nella giornata di venerdì (conferenza del tecnico a Villa Rostan ore 14:30), è stata indetta una riunione tecnica.